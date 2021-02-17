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Turgutlu Zabıtasından fiyat denetimi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat uygulaması ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi.


Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimlerini titizlikle yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmamaları adına market, süpermarket ve zincir marketlerde fahiş fiyat uygulaması ve etiket denetimleri yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata uymayan işletmeleri tespit ederek kanuna uygun şekilde işlemlerini gerçekleştirdi.


Marketlerdeki fahiş fiyat uygulamaları ve etiket denetimine yönelik açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Ekiplerimizce ilçemizde hizmet veren marketlere yönelik fahiş fiyat uygulaması ve etiket denetimi yapıldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için denetimler aralıksız devam edecek olup mevzuata aykırı fiyat uygulamaları yapan marketlere gerekli işlemler uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

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