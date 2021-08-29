Turgutlu, Zafer Bayramını Ceylan Ertem ile kutlayacak

Etkinliklerle bayram coşkusu tüm Turgutlu'da yaşanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden düzenlenen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, 30 Ağustos Pazartesi günü Zafer Yürüyüşü ve Ceylan Ertem konseriyle başlayacak. Koza Kavşağı'nda saat 20.00'de başlayacak olan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son bulacak. Saat 21.30'da ise ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in vereceği konser ile her yaştan Turgutlulu 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 30 Ağustos'ta başlayıp 12 Eylül Pazar günü son bulacak olan Kitap Fuarı da Orta Park Saat Kulesinde kitap severleri ağırlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zafer Bayramımızı Turgutlu'muza yakışır iki etkinlikle hep birlikte kutlayacağız. Koza Kavşağı'nda başlayacak ve adeta geleneksel hale getirdiğimiz Zafer Yürüyüşümüzü düzenleyeceğiz. Ardından genç ve başarılı müzisyen Ceylan Ertem'in şarkılarıyla Zafer Bayramımızın mutluluğunu yaşayacak, aynı zamanda şenliğimizin başlangıcını da yapmış olacağız. Bütün hemşehrilerimizi hem Zafer Yürüyüşümüze hem de Ceylan Ertem konserine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.