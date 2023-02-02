Turgutlu Ziraat Odası'nda Abdullah Şenol güven tazeledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan Ziraat Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Başkan Abdullah Şenol tek liste halinde girdiği seçimde güven tazeledi.

Turgutlu ilçesinde yaklaşık 11 bin üyesi bulunan Turgutlu Ziraat Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Abdullah Şenol'un listesi delegelerin oylarıyla güvenoyu almayı başardı. Aynı zamanda Manisa İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'un yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Necati Yaşar, Mustafa Bilal Şakar, Halil İbrahim Girgin, Selim Günel, Hüseyin Şenoğul ve Hüseyin Şentürk.

Genel Kurul sonrası açıklamada bulunan Şenol, “Tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çiftçimizin, üreticimizin hakkını savunmaya sorunlarını dile getirmeye ve çare aramaya devam edeceğiz. Yönetim Kuruluna giren arkadaşlarımızı da tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.