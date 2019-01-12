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Turgutlu'da 112 sağlık personelinden kitap bağışı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Sağlık personeli öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Sağlık personeli öğrencilere kitap desteğinde bulundu.


Bir okulun kütüphanesine kitap bağışında bulunan sağlık çalışanları öğrencilerle bir araya geldi. Besime Elagöz Ortaokulu'nda bulunan kütüphaneye destek veren Turgutlu 2 nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, ambulansla geldikleri okulda kitapları okul müdürü Burhanettin Basatemur ve öğrencilere hediye ettiler. Okula teslim ettikleri kitapları öğrencilerle birlikte kütüphanedeki raflara dizen sağlık çalışanları, örnek bir davranış sergiledi. 112 Acil Sağlık personeli adına konuşan Fatih Keskinses, geleceğin teminatı olan gençlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. 112 Acil Sağlık personeli öğrencilere çalışmaları hakkında da bilgiler verdiler. Ambulansı inceleyen öğrenciler desteklerinden dolayı 112 Acil Sağlık personeline teşekkür ettiler.

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