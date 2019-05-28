İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.



Çepnidere Mahallesi'nde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.