Turgutlu'da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ederken yüksek kesimlerde bulunan 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Dağmarmara Köy grubundaki 6 okul, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır olmak üzere 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.