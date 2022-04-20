Turgutlu'da 3. Kitap Günlerin törenle başladı

Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde 16-26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 3. Kitap Günlerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ramazan etkinliklerimizin bir yenisi daha planladık. Bugün Kitap Günlerimizin açılışını yapacağız. Yıllarca Türk siyasetine yön vermiş, mecliste yıllarca bizim sesimiz olmuş Kemal Anadol'u davet ettik. Bu etkinliklerin Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap Günlerini düzenlediği için Başkan Çetin Akın'a teşekkür eden siyasetçi-yazar Kemal Anadol, “Başkanımızın söylediği gibi Ramazan etkinlikleri içinde en güzeli Kitap Günleri oldu. Kitap, bizim partimizin anlayışını diğerlerinden ayıran bir unsur çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hasan Ali Yücel'in, Engin Tonguç'ların ülkeye aşıladığı kitap okuma, tartışma, özgür düşünce ancak Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına yakışır. Kendisini yürekten kutluyorum. Bu tür etkinlikler Turgutlu'ya da çok yakışıyor çünkü Turgutlu, sadece Manisa değil, zaman zaman Türk siyasetine yön veren önemli bir kent merkezi. Herkese iyi okumalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

3. Kitap Günleri'nin Açılış Törenine Başkan Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi 22. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personelleri katıldı.