Turgutlu'da 6 bin kişiye dost eli uzandı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla ilkini 2016 yılında, ikincisini 2018 yılında faaliyete geçirdiği Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü. 2018 yılı içerisinde her iki şubede toplam 6 bin 100 kişiye destek verdiklerini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerine eğildiğimiz, hassasiyet gösterdiğimiz konu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilmek oldu. Turgutlu halkına verdiğimiz bir söz vardı. Onu da biri Yeni Mahallemizde diğeri İstiklal Mahallemizde yer alan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2018 yılı içerisinde her iki şubemizde bin 360 ailemiz, 6 bin 100 ihtiyaç sahibi vatandaşımız merkezlerimizden faydalanma imkanı buldu. Burada elbette hayırseverlerimizin yadsınamaz katkısının olduğunu belirtmeliyim. Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezinde ayakkabıdan kabana gelinlikten kazağa dek tüm giyim malzemelerimiz sahiplerini bekliyor. İkinci elden kıyafetten ziyade esnafımızın da desteğiyle yeni kıyafetleri de raflarımıza koyuyoruz. Bugüne dek 7'den 70'e doğumdan yaşlılığa kadar her kesime destek verdik. Bizler bugün de olduğu gibi bundan sonra ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.