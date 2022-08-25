Turgutlu'da AK Parti'ye yeni katılım

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti'nin sadece oy oranıyla değil, üye sayısıyla da Türkiye'nin en büyük partisi olduğuna dikkat çekti. Turgutlu'da 52 yeni üyenin AK Parti'ye katılım töreninde konuşan Baybatur, “Üye sayılarımızı arttırarak, gönülleri fethederek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Turgutlu'ya çıkarma yaptı. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığının hazırladığı program çevresinde ilçeye giden Baybatur, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığı ve Bitlisliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda, muhtarlar ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Sıcak bir sohbet ortamının oluştuğu kahvaltıda muhtarları tek tek dinleyen Baybatur, gelen talep ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğinin sözünü verdi. Yaptığı kısa konuşmada AK Parti Hükümeti olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını dile getiren Baybatur, Turgutlu Belediyesi'nin de muhtarların taleplerine duyarsız kalmayıp problemleri çözmek için gayret etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yoğun programında Dereköy Camii Kur'an Kursu'na geçen Baybatur, burada hafız adaylarıyla keyifli vakit geçirirken, öğrencilere dondurma ve meyve suyu ikramında bulundu. Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya'yla bir araya gelmesinin ardından, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, aşure dağıtan Baybatur, Şehit Piyade Onbaşı Onur Karakaya'nın babası İbrahim Karakaya ve annesi Ümmü Karakaya'yı evlerinde ziyaret etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri gerçekleşen Atatepe Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Baybatur, genç sporcularla sohbet ederek, futbol oynadı. AK Parti Selvilitepe Mahalle Başkanlığı tarafından organize edilen Üye Katılım Töreni'ne de katılan Baybatur, AK Parti'ye üye olan 52 kişinin üye formlarını imzaladı. Burada yaptığı konuşmada Turgutlu ilçesinde çok bereketli bir gün geçirdiklerini belirten Baybatur, "AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığımız tarafından organize edilen programlarla, Selvilitepe Mahallesi'nde güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Burada 52 vatandaşımız, genç, kadın ve büyüklerimizi partimize ilk defa üye yapıyoruz. AK Parti sadece oy oranıyla değil, üye sayısıyla da Türkiye'nin en büyük partisi. Üye sayılarımızı arttırarak, gönülleri fethederek inşallah yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun" dedi.

Turgutlu programını mahalle başkanları ve sandık müşahitleri toplantısıyla sürdüren Baybatur, partililerle istişare de bulundu. AK Parti Turgutlu Teşkilatı'nın mahalle ve sandık başkanlarının çok programlı, sistemli ve disiplinli şekilde seçimlere hazırlandığını ifade eden Baybatur, "İnşallah önümüzdeki seçimlerde muhalefet tarafından yapılacak olan her türlü provokasyon ve manipülasyona karşı partililerimiz çok bilinçli. Nasip olursa başkanlarımız sandıklara sahip çıkarak haklarımızı kimseye yedirmeyecekler" diye konuştu.

Turgutlu programında Milletvekili Baybatur'a, AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti İl Başkan Yardımcı Özkan Satılmış, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, AK Parti Turgutlu Kadın Kolları Başkanı Nevin Baş, AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun ve partili yöneticiler katıldı.