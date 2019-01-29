Turgutlu'da Altay Meydanına ay-yıldız motifi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yedieylül yolu üzerinde bulunan Altay Meydanına ay-yıldız motifli peyzaj çalışması yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile Prestij Caddeler Projesi kapsamında sil baştan yenilenen Yedieylül yolu üzerinde bulunan Altay Meydanı'na yakışacak peyzaj uygulama çalışmaları başladı. Gerçekleştirilecek çalışmanın hem yeşillendirme hem de görsellik olarak meydana farklı bir hava katacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projelerimizden biri olan Prestij Caddelerde Yedieylül yolunun yapımını tamamlayarak kullanıma açmıştık. Şimdi de cadde üzerinde bulunan Altay Meydanı'nda fark oluşturacak bir çalışmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi ile başlamış bulunmaktayız. Çalışma tamamlandığında Altay Meydanı gerek yeşillendirmesi, gerek aydınlatması gerekse farklı görseli ile bir fark sunacak. Yapılacak çalışmada bizlere desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, çalışmanın şimdiden Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.