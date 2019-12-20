Turgutlu'da altyapı için kazılan yolların tadilatı hızlanıyor

Protokol kapsamında Atatürk Mahallesinde çalışmalar başlarken, bozulan yolların tadilatının Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Doğalgaz ve elektrik altyapıları için yapılan çalışmalardan sonra bozulan ve sorumluluğu Manisa Büyükşehir Belediyesinde olan yol tadilatları için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimleriyle protokol hazırlandı. Aralık ayı Büyükşehir Meclis Toplantısında konuşan ve sorunları anlatan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün protokol konusunda anlaştı. Tadilat çalışmalarının Turgutlu Belediyesi tarafından yapılırsa daha hızlı çözüme kavuşacağını belirten Başkan Akın'ın talimatıyla Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri çalışmalarına Atatürk Mahallesinde Anıl, Arılı, Beceren ve Aran sokakta başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Aralık ayı büyükşehir meclisinde gündeme getirdiğimiz protokol konusunda büyükşehir ile anlaştık. Atatürk Mahallesi ve Selvilitepe Mahallemizde doğalgaz ve elektrik altyapısı için yapılan çalışmalardan sonra bozulan yolların tadilatı belediyemiz fen işleri ekipleri tarafından yapılacaktır. Sorun yaşayan mahallelerimizde hızlı bir şekilde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da fen işleri ekiplerinin çalışma başlattığı Anıl, Arılı, Beceren ve Aran sokaklarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.