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Turgutlu'da başpehlivan Orhan Okulu oldu

Turgutlu Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan yağlı güreşlerde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Turgutlu Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan yağlı güreşlerde başpehlivan Orhan Okulu oldu.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Spor Vadisi'nde yağlı güreşler yapıldı. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu gibi yıldızların er meydanına çıktığı güreşlerde Turgutlulu Menderes Saltık, Ali Gökçen gibi başpehlivanlar da çayırda yer aldı.


Güreş ağalığını Abdullah Büyükkutlu yaparken, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, daire müdürleri, oda başkanları ve binlerce güreşsever, bu büyük heyecana ortak oldu.


Yağlı güreşlerin finalinde Orhan Okulu ile Yıldıray Akın karşı karşıya geldi. Finali kazanan Orhan Okulu, başpehlivanlığı elde etti.

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