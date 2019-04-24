Turgutlu'da Bendeniz rüzgarı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği bayram konseriyle Turgutlululara unutulmaz bir gece yaşattı. Türk Pop Müziği'nin sevilen sanatçılarından Bendeniz ile Türk Sanat Müziği sanatçılarından Yasemin Demir'in sahne aldığı gecede binlerce vatandaş büyük coşkuya ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıldönümü Turgutlu'da coşkulu konser gecesiyle taçlandı. Turgutlu Belediyesi'nin organizasyonuyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleşen Halk Konseri'nde Türk Pop Müziği'nin sevilen sanatçılarından Bendeniz ile Türk Sanat Müziği sanatçılarından Yasemin Demir sahne aldı. 7'den 77'ye Turgutluluların akın ettiği alanda ilk olarak sahne alan Demir, birbirinden güzel parçalarıyla 23 Nisan coşkusunu ikiye katladı. Ardından sahne alan Bendeniz ise 90'lı yıllara damga vuran parçalarıyla Turgutlululara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanda bulunan vatandaşların coşkulu bir şekilde vakit geçirdiği konser sonrası her iki şarkıcıya çiçek takdim ederek teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Nazım Hikmet'in ‘Bu Memleket Bizim' adlı şiirini okuyarak başladığı konuşmasında büyük alkış aldı.

Ulusal bayramların Turgutlu'ya yakışır bir şekilde kutlanacağının müjdesini veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ile birlikte çıktığı sahnede, “Bugün ülkemiz ve yurttaşlarımız için en güzel günlerden birini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda el ele yürüdüğümüz hemşehrilerimizle güzel bir gecede bir aradayız. Biz ne demiştik? Kucaklayıcı olacağız. Sabahlara kadar çalışıp sizlere en hizmeti yapacağız. Atalarımızın kanlarıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyetine kimse el kaldıramayacak. Birleştirici olacağız. Aynı bu geceki gibi. Şanlı bayrağımızı kimse indiremeyecek. Ezanımızı kimse susturamayacak. Hiç birinizin kaygısı olmasın. Hep söyledik, yine söylüyoruz; ‘Atatürk'ün izinde Cumhuriyet çocuklarıyız.' Bu güzel gecenin düzenlemesinde bizlere destek olan sevgili dostum Polat Yağcı'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Polat Yağcı doğup büyüdüğü memleketi Turgutlu'ya bir sürpriz yaparak, bizler için Bendeniz Hanımefendi'yi gönderdi. Kendisine burada olduğu için teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyorum.” dedi.

Bendeniz de, "Böylesi anlamlı bir gecede Turgutlu'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Başkanımıza da güzel sözleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Turgutlu halkıyla birlikte ayakta takip ettiği konser esnasından 7'den 77'ye onlarca vatandaşla selamlaşan Başkan Akın, bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.