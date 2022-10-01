Turgutlu'da bir evde çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yorulmazlar Sokak üzerinde bulunan tek katılı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazım Ekinci (57) isimli vatandaşın yaşadığı öğrenilen evde çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.