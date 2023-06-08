Turgutlu'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Turgutlu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 1 saat süren şimşekler geceyi aydınlatırken, vatandaşlar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.