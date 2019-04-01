İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Turgutlu'da CHP 275 oyla seçimi kazandı

Turgutlu’da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu.

Turgutlu'da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu. Turgutlu'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Çetin Akın, seçimi 275 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.



31 Mart Yerel Seçimleri sonucuna göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çetin Akın 36.766, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Turgay Şirin 36.491, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan 22.891 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çetin Akın, mevcut başkan Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Turgay Şirin'i 275 oyla yendi. Resmi olmayan sonuçları göre Turgutlu'nun yeni belediye başkanı CHP'li Çetin Akın oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.