Turgutlu'da 'Çiçek' yerine 'Aşevine bağış'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, göreve başladığı gün itibariyle yaptığı ‘tebrikler için çiçek yerine Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bağış' çağrısına olan destek her geçen gün artıyor. Başta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi olmak üzere bir çok kurumdan ve vatandaşlardan destek geldiğini belirten Başkan Çetin Akın, “Her gün bin 400 kişiye sıcak yemek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezimize yapılan anlamlı bağışlar için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı olarak göreve başladığı gün vatandaşlara çağrıda bulunarak belediyeye göndermek istenen tebrik amaçlı çiçek gibi hediyelerin yerine Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bağışta bulunulması ricasında bulunan Başkan Akın'ın anlamlı çağrısına destek artıyor. Bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi üyeleri de Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret ederek Aşevi ve Hayır Merkezi'ne yapılan bağışın dekontunu teslim etti. Böylesine anlamlı çağrıya destek veren başta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biliyorsunuz mazbatayı aldığımız ilk gün bir çağrıda, bir ricada bulunmuştuk. Bu da belediyeye gönderilmek istenen tebrik amaçlı çiçek gibi hediyelerin yerine Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bağışta bulunulmasıydı. Sağ olsunlar o günden bugüne bu çağrımıza destek hayli yoğun oldu. Bugün de çok değerli Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi üyeleri ve dernek başkanımız Turgut Gürkaş bizleri ziyaret gelerek Aşevi ve Hayır Merkezi'ne yaptıkları bağışın dekontunu teslim etti. Çok teşekkür ediyorum. Turgutlu Belediyesi olarak her gün bin 400 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezimize yapılan anlamlı bağışlar için, yardıma muhtaç vatandaşlarımız adına minnettarım” dedi.