İhlas Haber Ajansı

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Turgutlu'da çiftçilere trafik semineri verildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde traktör sürücüsü çiftçilere trafik semineri verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör sürücüsü çiftçilere trafik semineri verildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timi tarafından Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan ve traktör kullanan çiftçilere Robs demiri ve reflektör kullanımının önemi ve trafik güvenliği konularında eğitim verilerek seminere katılan 54 sürücüye 100 adet reflektör dağıtıldı.

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