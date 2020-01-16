Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Tiyatro Ekibinin sahnelediği 'Kafalar Karışık' tiyatro oyunu büyük alkış aldı.

Oyun, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda sahnelendi. Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan tarafından yazılan ve yönetilen oyunda, kız isteme merasiminde yaşanılan komik durumlar, zamanda yolculuk ve duyguların bedene bürünmüş hallerini anlatan 3 skeç oynandı. Yaşları 10 ve 13 arasında değişen 29 çocuğun sahne aldığı oyunda salonda boş yer kalmadı. Oyunu Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, oğlu Cemil Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte izledi.

Oyunu yazıp yöneten Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan'a oyun sonunda çiçek veren, minik tiyatroculara ise teşekkür beldesi takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bizleri çok gururlandıran bir gece yaşadık. Atatürk Kültür Merkezimizde çalışmalarını sürdüren çocuk tiyatro ekibimizin oyuncularının sahne aldığı, eğitmenimiz Aysel Baylan'ın yazıp yönettiği her şeyiyle kendi bünyemizden çıkardığımız bir tiyatro izledik. Evlatlarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.