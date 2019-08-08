Turgutlu'da çocuklar 'Masal Bostanı' ile güldü

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) tiyatro kulübü tarafından hazırlanan ‘Masal Bostanı' isimli çocuk tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

TURBEM tiyatro kulübü tarafından hazırlanıp sahnelenen ‘Masal Bostanı' isimli çocuk tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu'nda sahnelenen 2 skeçli komedi oyunu Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz ile çocuklar ve ailelerde katıldı. Gürkan Koç'un kaleme aldığı oyunun ilk skecinde çocukların da özel hayatı olabileceğine dikkat çekilirken ikinci skeçte ise çocuklar kırmızı başlıklı kızın hiç görmediğiniz yüzüyle karşılaştı. Oyunu izleyen çocuklar ve aileleri kahkahaya boğulurken oyun sonunda Başkan yardımcısı Honaz oyuncular adına TURBEM tiyatro eğitmeni Aysel Baylan'a çiçek takdim ederek, sergiledikleri sahne performansından ötürü tebrik etti.