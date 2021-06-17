Turgutlu'da çocukları sevindirecek çalışma

Bununla birlikte kent genelindeki parke taşı tamirat çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Albayrak Mahallesinde çocuk oyun grubunun yapım çalışmalarına başlandı. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu'nun yanındaki yeşil alanda zemin çalışmalarıyla başlayan çocuk oyun grubunun yapımının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tamirat çalışmalarına devam ediyor. Irlamaz Mahallesi ile Ergenekon Mahallesi Yakamoz Sokakta bozulan yollarda tamiratlar ekiplerce gerçekleştiriliyor. Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolunda ise yapılan parke tamiratları ekipler tarafından tamamlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Albayrak Mahallemizde yaşayan çocuklarımızın yüzünü güldürecek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Ender Sokaktaki yeşil alanda yapımına başladığımız çocuk oyun grubu ile çocuklarımızın yaşıtlarıyla güvenli ve konforlu vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Albayrak Mahallemizde çocuk oyun grubunu kazandıracağız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise merkez ve kırsal mahallelerimizde altyapı çalışmaları ve yoğun kullanımdan kaynaklı bozulan yollarda parke tamiratlarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor” dedi.