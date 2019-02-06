Turgutlu'da Cumhur İttifakından 'Zafer Yürüyüşü'

Cumhur İttifakı Turgutlu'da seçim çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, yoğun bir kalabalık ile Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek ve coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Başkan Şirin'e vatandaşların ilgisi büyük oldu. Parti binası girişinde AK Parti İlçe Başkanı Dilek'e Cumhur İttifakı'na yakışır ve üzerinde Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yer aldığı bir tablo hediye eden Başkan Şirin, karşılığında kendilerine hediye edilen özel tasarım tabloyu da memnuniyetle kabul etti.

Grup daha sonra bolkana çıkarak Cumhur İttifakı'nın seçim startını Turgutlu'da verdiklerini müjdeledi. İlk olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, “Mahalli İdareler Seçimleri'nde Turgutlu'da Cumhur İttifakı Adayımız Turgay Şirin'in kazanması için tüm imkanlarımızla, vatandaşlarımızla AK gönüllüler, MHP'li ülküdaşlarımız ile hep beraber çalışarak Cumhur İttifakı'nı en üst seviyeye onure edip taşıyacağız. Cumhur İttifakı'nın ruhu Milli Mücadele ruhudur. Çanakkale ruhudur. Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güç ile inşallah bu seçimi birlikte kazanacağız. Halkımız için ‘önce memleket önce Turgutlu' deyip ilçemizi birlikte geliştireceğiz. Bu seçimde hesap yapanlar değil milleti için, ülkesi için, Turgutlu için şahsımdan vazgeçenler vardır. Birileri kalkmış ‘biz de ittifakın adayıyız' diyor. İttifakın adayı işte burada, ittifakın adayı Turgay Şirin'dir" dedi.

Son olarak söz alan Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin “Şimdi AK Partili kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızla, MHP'li ülkücü kardeşlerimizle kol kola yürüyerek şehrimizi dahada güzel bir yere taşımak istiyoruz.Bizler 5 yıllık dönemimizde şehrimize güzel şeyler yapma gayretinde olduk.Kısıtlı imkanlarla var gücümüzle çalıştık. Eksik kaldığımız yerler oldu tamamladık.Yavaş olduğumuz yerler oldu hız verdik. Sadece göz boyamaya yani makyaja dönük işlerle değil; tepeden tırnağa Turgutlumuz'un çehresini ve vizyonunu değiştirerek hizmetlere imza attık. Bize 'Bir belediye başkanı için alt yapı çalışmalarına mesai harcamak her zaman risktir, seçim kaybettirir' dediler çekinmedik. Çünkü bizim derdimiz vatandaşımızın çocuklarımızın hemşerilerimizin sağlığıydı, geleceğiydi" diye konuştu.

Hükümetin desteğiyle Turgutlu'da çok daha iyi hizmetleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Şirin, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle ve kendi öz kaynaklarımızla Turgutlu'ya hizmet ederken, şimdi hükümetimizin de desteğini; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini, AK Parti'li siz kardeşlerimizin, MHP'li ülkücü kardeşlerimizin de desteğini alacağız ve şehrimize daha çok hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm bunları MHP'li ve AK Parti'li kadrolarla bir yumruk olarak, kol kola gerçekleştireceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin daha sonra parti binasında ve alanda bulunan vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, tebrikle kabul etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde adeta bir miting havasında geçen büyük buluşmaya 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti Turgutlu İlçe Başkan Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, MHP Kadın Kolları Başkanı Sanem Ateş Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Ülkü Ocakları Turgutlu Başkanı Cemal Gürefe de eşlik etti.