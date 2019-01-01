Turgutlu'da daha sağlıklı su için 1 milyon TL yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu'da 27 adet içme suyu deposu ile 30 adet terfi binasındaki tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. 1 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışmayla depolarda öncelikle; eski vana ve boruların değişimi ile yalıtım ve fayans döşemeleri yapılıyor. Sonrasında ise dış cephe ve çevre düzenlemeleri de tamamlanarak vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin ediliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sistemleri için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “İçme suyu depolarının bakım onarımına kurum olarak büyük önem veriyoruz. Turgutlu ilçemizde de hanelere daha sağlıklı içme suyu temin etmek için 27 depo ve 30 terfi binasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, ilk talimatlarından biri olan içme suyu depolarındaki tadilat işleri ile hemşerilerimiz artık sağlıklı bir yapıya kavuşmuş depolardan içme suyu tüketecek” dedi.