Turgutlu'da depreme sıkı takip

Buna göre Manisa il sınırları içerisinde fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday arasında imzalanan protokole göre Elekrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ve Çoklu Parametre İzleme Yöntemi ile izleme istasyonu kurulacak. Söz konusu izleme istasyonu ile Manisa sınırları dahilinde fay hareketleri ile ilgili verilerek kaydedilecek. Kurulacak izleme istasyonu sayesinde meydana gelebilecek olası bir deprem önceden tahmin edilmiş olacak.

DOHAD ile imzalanan protokol hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Depremin önceden tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve kurduğu istasyonlar vasıtasıyla sismik veriler toplayan DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile bir araya gelerek bir protokol imzaladık. Doğal afetler konusunda bilinçlenmemiz ve gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu konuda bizler de aklın ve bilimin öncülüğünde gereken tedbirlerimizi alıyoruz. Turgutlu'muz ve Manisa'mızın olası bir depremden en az hasarla etkilenmesi amacıyla üzerimize düşen ne varsa gerçekleştirmeye hazırız.” dedi.