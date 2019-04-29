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Turgutlu'da dilenciye geçit yok

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir dışından gelen ve Suriye uyruklu dilencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla, dilencilik yaptıklarını tespit ettikleri 4 kişi hakkında ceza-i işlem uyguladı.


Dilencilere yönelik çalışmalarına dair açıklama yapan Zabıta Müdürü Bülent Gökmen, Turgutlulu vatandaşların manevi duygularının sömürülmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızı rahatsız eden dilencilere yönelik aldığımız şikayetleri değerlendirerek periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz dilenci operasyonlarımıza Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın talimatları doğrultusunda hız vermiş bulunuyoruz. Bu kapsamda iki Suriye uyruklu, iki Denizli'nin Çivril ilçesinden geldiğini tespit ettiğimiz 4 kişi hakkında ceza-i işlem uyguladık, sağlık kontrolleri dolayısıyla ilgili kurumlara sevk ettik. Turgutlulu vatandaşlarımızın hiçbir dilenciye itibar etmemesini gerekiyor. Çünkü dilenme eyleminin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Bu anlamda vatandaşlarımız herhangi olumsuz durumda Zabıta Müdürlüğü 153 ya da belediyemiz santrali 313 27 27 telefonlarını arayarak ihbarda bulunabilirler" dedi.

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