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Turgutlu'da fırtına ağaçları devirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir anda etkisini gösteren fırtına ağaçları devirdi, elektrik telleri koptu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda etkisini gösteren fırtına ağaçları devirdi, elektrik telleri koptu.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu. Yaşanan olaylarda kimse yaralanmazken polis ekipleri bölgelerde güvenlik önemli aldı. Ayrıca Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ve elektrik dağıtım firmasına bağlı ekipler bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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