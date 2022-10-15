Turgutlu'da Gıda Günü etkinliği düzenlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilere yönelik düzenlenen "Güvenilir Gıda Eğitimi" etkinliğinde besin yetersizliğine dikkat çekildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "16 Ekim Dünya Gıda Günü” etkinliklerinde öğrencilere yönelik Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “Güvenilir Gıda Eğitimi” düzenlendi. Etkinlikte yaptığı sunum israf ve güvenilir gıdanın öneminden bahseden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Yüksek Mühendisi Şirin Arzu Çivrili, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2022 yılı teması 'Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam' olarak belirlenmiştir. Dünyadaki açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak misyonu ile çalışan FAO, bu özel günü kutlamaya herkesi davet ediyor. Her yıl BM'nin belirlediği temalar ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen besin yetersizliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. FAO, bilinçli tarımsal üretim, gıda israfı ile kuraklık ve açlığın önlenmesi, doğal dengenin ve çevrenin korunması için tüm üye ülkelerde ilgili Bakanlıkların birimleri ile koordineli olarak projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmakta, doğal denge bozulmakta ve topraklarımız azalmaktadır. Önümüzdeki süreçte kuraklığın daha da artacağı, içme suyu sıkıntılarının yaşanacağı, gıdaya ulaşımın zorlaşacağı bilinmektedir. Bu nedenle gıdaya gereken önem verilmeli, israftan kaçınılmalı ve çevreye verilen zarar en aza indirilmelidir" dedi.

Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları ve atölyeleri gezen Kaymakam Kapankaya, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek, kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, okulun genel başarı durumu, taşımalı eğitim çalışmaları ve okul güvenliği ile ilgili konularda bilgi aldı.

Programa Kaymakam Kapankaya'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.