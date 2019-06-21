İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da halk müziği ziyafeti

Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Doç.

Dr. Gökhan Ekim şefliğinde gerçekleştirdiği konserle Turgutlululara unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.


Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezonu muhteşem bir konser ile noktaladı. Turgutlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere, Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Esma Toprak, Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin her bir yöresine ait 25 türkünün seslendirildiği gecede, konuk sanatçı olarak Kayhan Bilgiç de sahne aldı. Bilgiç, seslendirdiği birbirinden özgü türküler ile salondakilere coşkulu anlar yaşatırken, gecenin finalini ise Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şefi Doç Dr. Gökhan Ekim yaptı. Ekim'in seslendirdiği türküler salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Gecenin sonunda ise Belediye Başkanvekili Esma Toprak, konserin hazırlanmasında emeği Doç Dr. Gökhan Ekim'e, konuk sanatçı Kayhan Bilgiç'e, gecenin sunucusu Hülya Bodur'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim ederken, koro üyelerine de teşekkür belgesi sundu. Bir konuşma gerçekleştiren Başkanvekili Toprak, “Belediye Başkanımız Çetin Akın, İstanbul programı dolasıyla aramızda bulunamıyor ama hem hocamıza, hem korodaki arkadaşlarımıza selamı var. Bende böyle güzel bir gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta hocamız Doç. Dr. Gökhan Ekim olmak üzere korodaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.