Turgutlu'da halk toplantıları başlıyor

Önümüzdeki haftadan itibaren her Çarşamba saat 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirecek oldukları halk toplantılarında Kendilerine iletilen talepleri yerinde çözeceklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Güzel kentimizi birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştim. Halk Günü buluşmalarımızla da bize ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde dinleyerek, birlikte çözüm bulacağız” dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Turgutlu halkının talep, istek ve şikayetleri doğrultusunda çözüm üreten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Turgutlu'yu birlikte yönetme' sözünün doğrultusunda önemli bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Kentte yaşayan her vatandaşın kente dair fikirlerine önem veren Başkan Akın, bu doğrultuda geleneksel hale getireceği ‘halk günlerine' başlıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren her Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında makamında bir araya geleceği Turgutlulu vatandaşların başta Turgutlu Belediyesi'nden beklentileri olmak üzere düşünce, öneri ve taleplerini dinleyecek olan Başkan Akın, “Biz ‘bu kente dair hayallerimiz, hedeflerimiz var' demiştik. Turgutlu'yu da burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte, uyum içerisinde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda da etkin iletişim olan bire bir yani yüz yüze görüşmelerimizi ‘halk günü' adı altında gerçekleştireceğiz. Amacımız halk günleriyle gerçekleştireceğimiz iletişim sayesinde sorunlara hızlı çözüm bulmaktır. Görüş, öneri ve sorunları bire bir dinleyeceğim. İlgili müdürlerimiz de toplantılarımızda yer alacak. Üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğiz. Bizler her şeyin en iyisine layık vatandaşlarımız için gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Belediyemiz halkın belediyesidir”

Yerel yönetimde halk diyalogunun önemine vurgu yapan Turgutlu Belediye Başkanı Akın, “Turgutlu Belediyesi halkın belediyesidir ve halkımızın her daim hizmetindedir. Bu hizmetlerimizi yerine getirirken de vatandaşlarımızın her türlü düşüncesini önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana olduğu gibi bugünden sonra çok daha etkin ve verimli bir şekilde halkımızla birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.