Turgutlu'da iftar çorbaları ikram çeşmesinden

Özellikle iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşların oruçlarını açabilmesi adına her gün faaliyette olacak ikram çeşmesinden Turgutlulu vatandaşlara çorba ikram edilecek.

Osmanlı'nın sebil geleneğinden bugüne taşınan ve Turgutlu Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ikram çeşmesi, yıl içerisinde her Cuma günü mevsime göre halka ücretsiz ikramlarda bulunurken, Ramazan ayına özel olarak her akşam iftar saatinde çorba ikram edecek. Koza Pazarı yanı, Pazar Camii karşısında bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce faaliyette olan ikram çeşmesi, özellikle iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşların oruçlarını açabilmesine olanak sağlayacak. Ramazan ayının bolluk, bereket ve huzur getirmesini dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da 7'den 77'ye tüm halka verdikleri bu hizmetten dolayı edilen hayır dualarının Allah katında kabulünü dileyerek, “İkram çeşmemizin çorba ikramından tadacak vatandaşlarımıza afiyet olsun. Aşevi ve Hayır Merkezimizin usta aşçılarınca hazırlanan çorba ikramlarıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle bizlere böylesi güzel hizmetleri yapmamızda destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyor, Yüce Allah'ın tutulan oruçları kabul etmesini diliyorum” dedi.