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Turgutlu'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Özgün Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı kavga çıktı. Kavga bir anda silahlı çatışmaya döndü ve olayda 26 yaşındaki Murat Malgaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay da S.S. isimli bir kişi de yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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