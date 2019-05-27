İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Turgutlu Belediyesi, havaların ısınması ve yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda larva ilaçlaması ile sinek popülasyonunda meydana gelecek artışın da önüne geçilmiş oldu.


Turgutlu Belediyesi yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle üreme ortamı bulan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen karasineklere karşı savaş açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde vatandaşların açık ortamlarda rahat olmaları ve sağlıklı nefes alabilmeleri için ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Larva, karasinek ve diğer haşerelere karşı çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi periyodik olarak ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini süreceğini duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.