Turgutlu'da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda larva ilaçlaması ile sinek popülasyonunda meydana gelecek artışın da önüne geçilmiş oldu.

Turgutlu Belediyesi yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle üreme ortamı bulan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen karasineklere karşı savaş açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde vatandaşların açık ortamlarda rahat olmaları ve sağlıklı nefes alabilmeleri için ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Larva, karasinek ve diğer haşerelere karşı çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi periyodik olarak ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini süreceğini duyurdu.