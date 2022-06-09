Turgutlu'da intihar girişiminde bulunan genci vatandaş kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bunalıma giren 17 yaşındaki bir genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genci ikna etme çalışmaları sürerken, bir vatandaş canını hiçe sayarak gencin yanına yaklaşıp, atlamadan önce yakaladı.

Turgutlu'da 5 katlı binanın çatısına çıkan C. Ş. isimli genç intihar etmek istedi. Bunalıma giren genci gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ve vatandaşlar da genci ikna etmek için çaba gösterdi. Bu sırada bir vatandaş canını hiçe sayarak, gencin yanına yaklaştı ve şahsı atlamadan önce yakaladı. Alkışlar arasında kurtarılan gence olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşanan kısa süreli panik dolu anlar gencin kurtarılmasıyla sona ererken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.