Turgutlu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 102'nci yıldönümü ve İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonunda saat 11.00'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerinden Yusuf Mirza Uzun'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Program'da Mehmet Akif Ersoy Belgeseli ve Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerinden İlyas Atalay ‘Cenk Marşı' şiirini okudu. ‘İstiklal Marşı' temalı tiyatro ve yine aynı adlı oratoryonun sergilenmesinin ardından program sona erdi.

Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonunda düzenlenen programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.