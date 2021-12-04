Turgutlu'da jandarma aranan 64 şüpheliyi yakaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından son bir ayda aranan 64 şüpheli yakalandı. Yakalanan 64 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 50'si serbest bırakıldı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 01 Kasım -01 Aralık 2021 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı Huzur ve Güven Uygulamalarında, 'Uyuşturucu Madde Kullanma ve Ticaretini Yapma', 'Cinsel Taciz', 'Hırsızlık', 'Silahla Tehdit', 'Dolandırıcılık', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları başta olmak üzere farklı suçlardan aranan 64 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 50 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.