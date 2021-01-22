İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da kaçak reklam panoları toplatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde bulunan kaçak reklam panolarını topladı.

Kaçak reklam panosu takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uyguladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde kaçak takılan reklam panoları ile ilgili işlem yaptı. Kaçak takılan reklam panoları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatılırken, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilan, reklam ve tanıtım araçları Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi. Kaçak pano takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.