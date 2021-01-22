Turgutlu'da kaçak reklam panoları toplatıldı

Kaçak reklam panosu takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uyguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde kaçak takılan reklam panoları ile ilgili işlem yaptı. Kaçak takılan reklam panoları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatılırken, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilan, reklam ve tanıtım araçları Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi. Kaçak pano takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uygulandı.