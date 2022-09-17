Turgutlu'da “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi bilgilendirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla başlatılan “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri bilgilendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganıyla başlatılan projede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından Turgutlu Atatürk İlkokulunda öğrenci velilerine ve ilçede bulunan kahvehanelerde broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Turgutlu ilçesinde Kadın Destek uygulaması KADES hakkında da 235 öğrenci velisi bilgilendirildi.