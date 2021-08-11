Turgutlu'da kağıt toplayıcılarına yönelik denetim yapıldı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü destek ekiplerinin ortak çalışmalarıyla Turgutlu genelinde denetim ve uygulamalar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Genelgesi, Manisa Valiliği Genelgesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (UKOME) kararları doğrultusunda yapılan denetimlerde kanuna aykırı olarak katı atık madde toplayan şahıslar tespit edildi. Yapılan denetimlerde çevre ve görüntü kirliğine sebebiyet veren, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen katı atık maddeler ile ekipmanlar ekipler tarafından toplandı. Söz konusu şahıslara gerekli uyarılar da ekiplerce yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl söz konusu denetimler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Manisa Valiliğinin yayınladıkları genelge ve UKOME kararı doğrultusunda ilçemizde kanun ve mevzuatlara uygun olmayan şekilde katı atık madde toplayarak vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan şahıslara yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlerimizi gerçekleştirdik. Toplum sağlığını ve çevremizi korumak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu sağlamak adına denetim ve uygulamalarımıza devam edeceğiz.”