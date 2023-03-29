Turgutlu'da kar yağışı nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki okulda taşımalı eğitime ara verildi.

Manisa merkez ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye yükseldiği öğrenilirken, yol açma çalışmaları da devam ediyor.

Turgutlu ilçesinde bin 250-bin 500 metre rakıma sahip Dağmarmara bölgesindeki Güney, Ayvacık, Hacıisalar, Yunusdere, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Kayrak, Gökgedik ve Karaoluk kırsal mahallelerinde kar yağışı devam ederken; Kuşlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlk ve Ortaokullarında taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dağmarmara bölgesinde yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.