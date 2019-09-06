Turgutlu'da Karadeniz fırtınası esti

günde Karadeniz ve Erzurumlulular Kültür Gecesine ev sahipliği yaptı.

Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla kutlanmaya devam ediyor. Şenlikler kapsamında 5 Eylül Perşembe günü Eski Belediye Binası Bahçesinde gerçekleşti. Yazar ve şairler Seval Arslan, Nesrin Z. İnankul ve Mazhar Alphan imza gününde okurları ile buluştu. Günün ikinci etkinliği ise Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Mehmet Gökyayla ve Rabia Akgüvenç ‘Yangın Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarla Turgutlu' isimli bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Mehmet Gökyayla tarafından 1875-1927 yılları arası dönemin Turgutlu'su anlatılırken, yangının tahribatı ve yaklaşık yangından 10 gün sonra Turgutlu'nun durumu dönemin videosu ile katılımcılara anlattı. Eski Belediye Binasında etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın ile Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser de katıldı. Sunum sonunda Başkan Akın Gökyayla ve ekibine hazırladıkları eşsiz sunum için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Günün son etkinliği ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşti. Karadeniz ve Erzurumlular Kültür Gecesi'nde Turgutlu'da adeta Karadeniz fırtınası esti. Sahneye ilk olarak Karadenizli yerel sanatçı İhsan Aydın ve Horon ekibi çıktı. Aydın seslendirdiği Karadeniz ezgilerine alanda bulunanlar horon çekerek eşlik etti. Daha sonra sahneye ise TRT sanatçısı Harun Atmaca ve Erzurum Bayan Bar Halk Oyunları ekibi çıktı. Atmaca Erzurum yöresine ait söylediği türküler ile alanda bulunanlara muhteşem bir gece yaşatırken Erzurum Bayan Bar Halk Oyunları ekibi de geceye oyunlarıyla ayrı bir renk kattı. Turgutlu Karadenizliler Derneği ile Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bu geceyi organize ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sahneye çıkarak İbrahim Aydın ve Harun Atmaca'ya çeşitli hediyeler verdi. Başkan Akın “Bu gece şenliklerimizin 6. gecesindeyiz. Melek Mosso konseri ile eğlencelerimiz final yapacak. Her gece ayrı bir kültürü yaşattık. Her gece ayrı bir mesaj verdik. Bugünde buradan şu mesajı vermek istiyorum. Turgutlu'da artık seçime kadar siyaset rafa kalkmıştır arkadaşlar. Ben seçildiğim gün itibariyle rozetimi bıraktım ve kimseyi ayrıştırmadan görevimi yapıyorum. Benim kapım herkese açık, herkes istediği zaman gelip benimle görüşebilir. Bu gece bizlere güzel bir akşam yaşatan İbrahim Aydın ve Harun Atmaca'ya ayrıca Horon ekibimize ve Erzurum Bayan Bar Halk Oyunları ekibine teşekkür ediyorum” dedi.