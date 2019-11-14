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Turgutlu'da kiraz üreticisini rahatlatacak çalışma

Merkeze uzak mahallerin beklentilerini karşılamak adına, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ayvacık Mahallesine bağlı Gökçealan Mevkii’nde kiraz alım yerini kısa sürede tamamladı.

Merkeze uzak mahallerin beklentilerini karşılamak adına, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ayvacık Mahallesine bağlı Gökçealan Mevkii'nde kiraz alım yerini kısa sürede tamamladı.


Kırsal mahallelerin gelişmesinde önemli rol üstlenen Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ayvacık Mahallesinin Gökçealan Mevkii'nde kısa bir süre önce çalışmalarına başlanan kiraz alım merkezini tamamladı. Kiraz alım merkezinin çiftçilerin kullanımına sunduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Ayvacık Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım merkezinin yapımını tamamladık ve çiftçi kardeşlerimizin kullanıma sunduk. Çalışmanın mahallemizdeki tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki hasat mevsiminde çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.


Ayvacık Mahalle Muhtarı Adem Acar ise, yapılan çalışmalardan ve kırsal mahallelere getirilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

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