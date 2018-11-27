Turgutlu'da kırsal mahallelerin eksiklikleri gideriliyor

Bu kapsamda Yakuplar, Akçapınar, Kabaçınar ve Urganlı mahallelerinde yapılan çeşitli çalışmalar ile mahallelerin eksikleri giderildi.

Turgutlu'nun 61 mahallesinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Yakuplar, Akçapınar, Kabaçınar ve Urganlı mahallelerinin eksiklerini giderdi. Çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye başkanı Turgay Şirin, “Hem Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hem de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından mahallelerimizin sorunlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Yakuplar Mahallesi'nde Cami, köy konağı ve kahvesi ile muhtarlık binası, Akçapınar Mahallesi'nde muhtarlık binası ve köy konağı, Kabaçınar Mahallesi'nde okul binası ve Urganlı Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi binası boyanarak, yeni ve sağlıklı bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca yine Urganlı Mahallesi'nde 4 sokağın parke taşlarını sil baştan yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Eşit hizmet anlayışı ile uzak yakın demeden 61 mahallemizin sıkıntılarını giderme adına bu çalışmalarımız devam edecek. Yapılan çalışmalarımızın mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ettiklerini dile getirdiler.