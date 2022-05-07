Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 35 ACT 85 plakalı otomobil, İzmir Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ve otomobilde bulunan T.A. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı.