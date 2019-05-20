Turgutlu'da ‘Küllerinden Doğan Kasaba' bir kez daha sahnelendi

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan ve işgal döneminde Turgutlu'yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba' isimli tiyatro oyunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kez daha sahnelendi.

TURBEM Tiyatro Topluluğu Turgutlu'da bir ilki gerçekleştirerek, işgal döneminde Turgutlu'yu konu alan ‘Küllerinden Doğan Kasaba' isimli tiyatro oyununun Milli mücadelenin 100. yılı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kez daha sahneledi. TUTSO Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. ‘Bir Kitap Bir Bilet' karşılığında ücretsiz olarak sahnelenen ve 25 Mayıs 1919' da başlayan Yunan işgaline karşı, Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusu gelene kadar kahramanca direnen Turgutlu halkını konu alan oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlanırken, Belediye Başkanı Çetin Akın da ekibe çiçek takdim ederek teşekkür etti. Oyun sonunda bir açıklama yapan Başkan Akın, “Bir haftadan beri çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Biz sahalarda kendimizi tanımlarken ne demiştik ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyet çocuklarıyız' demiştik. Biz Cumhuriyeti korumak için, onu muhafaza etmek için, ilelebet yaşatmak için, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizler de bizlere gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde destek oluyorsunuz. Çok güzel de bir tiyatro ekibimiz var. Alın terleriyle emekleriyle ortaya çok güzel oyunlar çıkarıyorlar. Ben sizlerin adına bu güzel oyunu bu coşkulu günden yeniden sahneledikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.