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Turgutlu'da kumar baskını, 86 bin TL ceza kesildi

Turgutlu’da bir kahve görünümlü bir binaya baskın yapan polis kumar oynayanları suç üstü yakaladı.

Turgutlu'da bir kahve görünümlü bir binaya baskın yapan polis kumar oynayanları suç üstü yakaladı. Binanın 3.katında kumar oynandığı ihbarını alan Turgutlu polisi ruhsatsız işyerine baskın yaptı ve 20 şahsı suç üstü yakaladı. Şahıslara toplamda 86 bin 275 lira para cezası kesildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ruhsatsız bir binanın 3.katında kumar ihbarı olan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye baskın yaptı. İhbar edilen adreste 20 kişi yakalanırken ile çok sayıda kumar gereci ele geçirildi. İşyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken. Kumar oynadığı tespit edilen 20 şahsa 23 bin 275 lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal 63 bin lira olmak üzere 86 bin 275 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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