Turgutlu'da kuyumcu vurgunu iddiası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuya yaklaşık 20 milyon TL'lik altın ve para teslim eden vatandaşlar iş yerinin 3 gündür açılmaması üzerine ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kuyumcu hakkında şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F.'nin 3 gündür iş yerini açmaması üzerine kuyumcuda para ve altınları bulunan müşteriler, durumu polise bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri de O.F.'ye ulaşamadı. Mağdur olan şahıslardan 17'sinin şuana kadar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurduğu öğrenilirken, mağdurların kuyumcuya 20 milyon liralık para ve altın verdiği iddia edildi. Soruşturma başlatılan olayla ilgili emniyetin kuyumcu O.F.'yi bulma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.