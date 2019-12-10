İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da mevsimlik budama çalışmaları

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama çalışmasının ardından ilçe genelindeki tüm ağaçların budanması için çalışmalarını hızlanırdı.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri mevsimlik budama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tüm yeşil alanlar ve parklarda bulunan ağaçların budama çalışmalarının ardından ilçe genelinde bulunan tüm ağaçların mevsimlik budama çalışmaları başladı. İstasyonaltı, Mustafa Kemal Mahallesi, Albayrak Mahallesi, Altay Mahallesinde başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, Urganlı, Çıkrıcı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan ağaçlarında budama çalışmaları devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Yetişkinlerin ve çocukların sosyal alanı olan parklarımızdan başlattığımız budama çalışmalarımızı ilçe geneline yaydık. Budama çalışmalarımızla ağaçlarımızın düzenli gelişimi sağlanırken rüzgar ve fırtınalı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca ağaçlarımızın ömrünü uzatıp kalitesini de arttıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.