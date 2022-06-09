Turgutlu'da 'Müze Sohbetleri' yoğun ilgiyle başladı

Turgutlu Belediyesinin, Kent Müzesi'nde başlattığı 'Müze Sohbetleri'nin ilk programı yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, son aylarda bir taraftan yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, diğer taraftan da düzenlenen etkinliklerle kentin kültür odağı haline geliyor. Kent Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen 'Müze Sohbetleri'nin ilkinde Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Türk-İslam fetihleri öncesindeki dönemde Turgutlu ve çevresinin tarihi coğrafyasını anlatırken, Müze Uzmanı Hasancan Eralaca da Turgutlu'nun bir iskân merkezi haline geliş sürecine dair bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Programa, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı. Etkinliğin sonunda Başkan Çetin Akın, tüm Kent Müzesi çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, bu tür programların devam edeceği müjdesini verdi.

Müze Sohbetleri, iki haftalık periyotlarla Kent Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.