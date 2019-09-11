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Turgutlu'da okul binalarına yenileme

Turgutlu Belediyesi yaz tatilini fırsata çevirerek ihtiyaçlar doğrultusunda okullarda boyama çalışması gerçekleştirdi.


Şehrin dört bir yanında hizmet vermeye devam Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekipleri yaz tatilini fırsata çevirerek 10 okulda boyama çalışması gerçekleştirdi. İhtiyaçlar kapsamında okulların eksiklerini gidermek adına çalışmaların devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerimiz yaz tatilinde Turgutlu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Kamil Semizler İlkokulu, Rotary İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Merkezi,Sevda Güngör Anaokulu, İzzettin 75. Yıl İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gazi Ortaokulu'nu yeni görünümüne kavuşturdu. Çalışmalarımız ihtiyaç doğrultusunda devam edecek. Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar öğrencilerimize ve öğretmemlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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