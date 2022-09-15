Turgutlu'da okul servis araçları denetlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul servis araçları, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Turgutlu'da öğrencilerin güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla denetlemeler gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçları ve sürücüleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlenirken aynı zamanda okul servis aracı şoförlerine trafik güvenliği hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Konu hakkında yapılan açıklamada; “Öğrencilerimizin, okul servis araçlarında güvenli ve huzurlu yolculuk yapabilmelerini sağlamak ve korsan servis taşımacılığını engellemek amacıyla trafik güvenliği ve denetimi faaliyetleri devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.